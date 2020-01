In rialzo Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

servizi finanziari

vendite al dettaglio

Azimut

Fineco

STMicroelectronics

Amplifon

Saipem

Atlantia

Tinexta

ASTM

Mondadori

Banca Generali

Technogym

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta con gli indici in positivo proseguendo il recupero avviato già la vigilia dopo il calo innescato dalla crisi in Medio Oriente. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscenel conflitto con l'Iran.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,111. Timido calo dell', che scende a 1.548,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,28%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%. Composta, che cresce di un modesto +0,42%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%.In luce sul listino milanese i comparti(+3,02%),(+2,07%) e(+1,94%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,92%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,36% nel giorno in cui ha diffuso i dati sulla raccolta netta di dicembre In primo piano+3,17% promossa dagli analisti di JP Morgan che hanno alzato il target price sul titolo.Decolla, con un importante progresso del 2,71% che ha annunciato l' acquisizione dell'australiana Attune Hearing Tra i ribassi, deboli-1,87% e-0,56%.di Milano,(+4,58%),(+4,01%),(+3,93%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,67%.