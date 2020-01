Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli indici sui massimi storici, sull' allentarsi delle tensioni in Medio Oriente e sull'ottimismo per la firma dell'accordo commerciale di Fase-1 tra USA e Cina, che potrebbe avvenire la settimana prossima.Guadagno frazionale suldello 0,59%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.271,88 punti. Buona la prestazione del(+0,95%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,04%),(+0,71%) e(+0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,34%),(+1,24%) e(+1,12%).Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+3,13%),(+1,87%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.