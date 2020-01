Popolare Bari, Savona: "Capitale residuo probabilmente perso"

(Teleborsa) -e "si deve presumere che a seguito delle perdite questo capitale sia perso". Così il, durante un'audizione in commissione Finanze alla Camera sul decreto legge per il sostegno al sistema creditizio del Sud."Si parla di circa 70.000 piccoli azionisti. I bond subordinati sono pari a 291 milioni di euro, tutte le altre obbligazioni sono state già rimborsate" - ha aggiunto Savona - sottolineando che ""."A questo punto dell'iter legislativo - continua Savona -della Popolare di Bari o della banca in cui essa confluirà, usando per ogni atto che questa banca compirà una contabilità criptata e decentrata e ricorrendo ad algoritmi basati su metodi di intelligenza artificiale per valutare il merito di credito"."Questi due metodi - spiega il presidente Consob -e una valutazione oggettiva delle concessioni del credito evitando il ripetersi delle procedure anomale di concessione del credito che sono quelle che hanno creato i maggiori problemi delle crisi bancarie recenti o anche degli atti illegali in materia emersa nel corso delle ultime crisi bancarie".