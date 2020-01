Positive le Borse europee, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

servizi finanziari

sanitario

STMicroelectronics

Nexi

Azimut

Amplifon

Saipem

Tinexta

Banca Generali

Mutuionline

Cerved Group

Cementir Holding

Enav

(Teleborsa) -, che fin dall'avvio seguono la buona performance dei mercati asiatici e statunitensi. Prosegue così il recupero dei listini europei avviato già la vigilia dopo il calo innescato dalla crisi in Medio Oriente . A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l'dopo che il, ha escluso un'escalation militare nel conflitto con l'Iran.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,111. Prevale la cautela sull'in leggero calo dello 0,57%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,59%.Si riduce di poco lo, che si porta a +163 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,39%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%. Denaro anche su+0,43% e+0,43%., che mostra un guadagno dello 0,77% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+2,55%),(+1,80%) e(+1,21%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,84%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,23%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,09%.Su di giri(+2,01%) che ha annunciato l' acquisizione della società australiana Attune Hearing Resta debole, invece,, -1,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,70%),(+3,00%),(+2,85%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.