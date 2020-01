Borsa di New York riflessiva dopo statistiche mercato lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il mercato del lavoro che ancora produce posti ma meno del previsto e con salari inferiori alle aspettative. La delusione per il Job Report frena gli acquisti a Wall Street.Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 28.933,46 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, a 3.275,12 punti. Senza direzione il(+0,02%), come l'S&P 100 (0,0%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,45%) e(+0,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,33%),(+0,86%),(+0,58%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Tra i(+4,07%),(+3,24%),(+3,23%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.