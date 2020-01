Borse europee terminano attorno alla parità

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,05% sulla delusione per le statistiche sul mercato del lavoro a stelle e strisce L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Torna a scendere lo, attestandosi a +155 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,32%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,09%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.021 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.181 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,02%); in frazionale calo il(-0,4%).(+1,41%) e(+1,10%) in buona luce sul listino milanese.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,57%),(-1,34%) e(-1,34%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,13%.In luce, con un ampio progresso dell'1,53%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,49%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Al Top tra le azioni italiane a(+19,69%),(+4,00%),(+3,45%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,76%.Affonda, con un ribasso del 3,15%.Crolla, con una flessione del 2,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.