Piazza Affari conferma performance positiva fra i migliori oggi in UE

(Teleborsa) -, in attesa di alcuni dati USA rilevanti, come quello sul mercato del lavoro (Job Rport). A Milano va segnalato soprattutto ildopo il miglioramento dei rating di Moody's su(oggi +5% in Borsa) e l'analoga azione di Fitch su. Sostenuti i. Ben accolto il segnale diINgessato il crossfermo a 1,11. Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%,è stabile, riportando un moderato +0,01%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%.suldello 0,23%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,15%),(+1,09%) e(+0,46%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,79%),(-0,79%) e(-0,77%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,99%.Buona performance per, che cresce dell'1,77%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,55%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,18%.La peggiore è, che segna un -3,23%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.