Brioschi prosegue l'acquisto di azioni proprie

Brioschi

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo dal giorno 6 gennaio 2020 al giorno 10 gennaio 2020,(pari allo 0,0261% del Capitale Sociale) alper un controvalore complessivo di 18.354,44 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, Brioschi Sviluppo Immobiliare detiene 5.969.211 azioni proprie pari a 0,7578% del capitale sociale.Nel frattempo in Borsa aggressivo ribasso per la società che è uno dei principali operatori immobiliari in Italia, che passa di mano in perdita del 2,15%.