Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,16% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 3.282,26 punti. Positivo il(+0,99%), come l'S&P 100 (0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,12%),(+1,08%) e(+0,86%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,66%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,49%),(+1,27%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Al top tra i, si posizionano(+8,29%),(+3,31%),(+3,24%) e(+3,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,35%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.