Borse europee riflessive su dazi e trimestrali

(Teleborsa) -, in attesa di risposte sui dazi e dalle trimestrali USA. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Poco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,113. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,41%.Aumenta di poco lo, che si porta a +159 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,38%.poco mosso, che mostra un +0,04%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,06%, resta vicino alla parità(+0,08%).; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.064 punti. Sulla parità il(+0,04%); in lieve ribasso il(-0,28%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,02%),(+0,81%) e(+0,53%).Nel listino, i settori(-1,78%),(-1,00%) e(-0,72%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,94%),(+1,75%),(+1,38%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,12%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+4,96%),(+4,91%),(+4,15%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,44%.Sensibili perdite per, in calo del 2,24%.