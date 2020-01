Milano debole con le Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

alimentare

assicurativo

beni per la casa

Azimut

Nexi

UBI Banca

Banco BPM

Pirelli

Italgas

Buzzi Unicem

Poste Italiane

Italmobiliare

Maire Tecnimont

Fincantieri

Banca MPS

Zignago Vetro

Mondadori

RCS

IREN

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori attendono la firma dell', in calendario domani 15 gennaio, per porre. Come mossa distensiva, il Dipartimento del Tesoro americano ha rimosso Pechino dalla lista dei manipolatori di valute Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. Lieve calo dell', che scende a 1.543,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,91 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Poco mossa anchecosì come. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ila 23.882 punti.Guardando ai settori,(+0,58%) e(+0,45%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,44%) e(-0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,15% il giorno dopo aver annunciato una raccolta netta 2019 pari a 4,6 miliardi Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,01%.mostra un progresso dello 0,98%. Denaro anche su, che cresce di un +0,94%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,89%),(+2,44%),(+1,84%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,05%.