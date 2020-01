Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,11% sul; rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 3.283,15 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sotto la parità il(-0,41%), come l'S&P 100 (-0,2%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,60%.Tra i(+1,66%),(+1,09%),(+1,04%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Al top tra i, si posizionano(+3,40%),(+3,24%),(+2,60%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,87%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%.