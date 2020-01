Wall Street prosegue in moderato rialzo dopo firma intesa USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo la sigla dell'atteso accordo di Fase 1 fra USA e Cina per regolare il commercio fra le due potenze. Una firma che era largamente stata anticipata. Intanto si guarda anche ai, non sempre all'altezza delle aspettative.A New York, l'indicesale dello 0,49%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea loavanzando a 3.291,37 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,44%),(+0,93%) e(+0,73%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,86%) e(-0,68%).Tra i(+3,64%),(+1,98%),(+1,57%) e(+1,30%).Fra i peggiori di oggi, che prosegue le contrattazioni a -1,74%. male anche, che segna un calo dell'1% eche scambia con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Tra i(+4,34%),(+3,24%),(+2,62%) e(+1,87%). Giù(-4,65%),(-3,32%) e(-2,12%).