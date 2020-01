Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

energia

finanziario

United Health

Visa

Merck & Co

Pfizer

JP Morgan

3M

Intel

Boeing

Mylan

Viacom

C.H.Robinson

Vertex Pharmaceuticals

Mattel

Western Digital

Tesla Motors

Micron Technology

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,31%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 3.289,29 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,02%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,41%),(+0,85%) e(+0,65%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,67%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,88%),(+1,93%),(+1,79%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,44%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,01%),(+3,24%),(+2,14%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,67%.In caduta libera, che affonda del 3,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali.