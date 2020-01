Timido aumento in Piazza Affari. Borse europee caute

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Gli investitori restano cauti dopo la, consapevoli che l'intesae che molte questioni restano ancora aperte.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%.(Light Sweet Crude Oil) (+1,54%), che raggiunge 58,7 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +167 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,42%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,02%. Poco mossache scambia con un -0,43%. Resta vicino alla parità(+0,11%). Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,74%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,94%),(+1,85%) e(+1,85%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,19%) e(-0,43%).di Milano, troviamo(+3,93%),(+2,56%),(+2,25%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Crolla, con una flessione del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.di Milano,(+4,63%),(+3,39%),(+2,12%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.