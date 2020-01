Tonica Wall Street. Focus sulla earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street cheinnescati dalla firma dell'accordo di "Fase uno" sul commercio tra Stati Uniti e Cina.Ricca l'agenda macroeconomica con in calendario oggi:e l'indice Nahb. Sono state già pubblicate le statistiche sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione , aumentate di 204 mila unità, rispetto alle 216 mila unità previste dal consensus e alle 214 mila della rilevazione precedente. Le vendite al dettaglio , invece, a dicembre sono cresciute dello 0,3% su base mensile, in linea con le stime di mercato.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,56%; loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.307,16 punti. Leggermente positivo il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,85%),(+0,64%) e(+0,61%).del Dow Jones,(+1,13%),(+1,08%),(+0,91%) e(+0,82%).Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+1,81%),(+1,79%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.