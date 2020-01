Wall Street positiva con dati e trimestrali

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con segni positivi proseguendo i guadagni della vigilia innescati dalla. In una seduta ricca di dati macroeconomici l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla, entrata a pieno regime, che vede oggi sotto i riflettori i conti di, risultati migliori delle attese degli analisti.Tra i dati macro in calendario oggi: scorte e vendite all'industria , l' indice Nahb che esprime la fiducia del settore immobiliare. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione , sono calate di 204 mila unità, rispetto alle 216 mila unità previste dal consensus e alle 214 mila della rilevazione precedente. Le vendite al dettaglio , invece, a dicembre sono cresciute dello 0,3% su base mensile, in linea con le stime di mercato.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,55%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 3.306,74 punti. Poco sopra la parità il(+0,46%), come l'S&P 100 (0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,78%),(+0,69%) e(+0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,53%),(+1,45%),(+1,21%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,66%.Tra i(+3,24%),(+2,89%),(+2,85%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.