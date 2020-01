In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e la piazza di Milano seguendo la buona intonazione di Wall Street che continua anche oggi al rialzo.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,37%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 58,5 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +163 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,38%.in luce, con un ampio progresso dello 0,72%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,85%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,02%., che mostra un guadagno dello 0,84% sulApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,47%),(+2,25%) e(+2,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%),(+2,90%),(+2,81%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,48%),(+2,32%),(+2,21%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,76%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.