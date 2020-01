Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA nel pieno della stagione delle trimestrali, con un guadagno dello 0,92% sul, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.316,81 punti. In denaro il(+0,99%), come l'S&P 100 (0,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,40%),(+1,01%) e(+0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,17%),(+1,89%),(+1,86%) e(+1,86%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,38%),(+3,91%),(+3,24%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.scende dell'1,33%.