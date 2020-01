State Street, il mercato premia i risultati. Denaro sul titolo

State Street

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che a Wall Street tratta in rialzo del 4,62%.A dare linfa al titolo contribuiscono i numeri del quarto trimestre che evidenziano unsuperiori agli 1,70 dollari di EPS stimati dagli analisti. Anche i: 3,05 miliardi contro i 2,92 miliardi indicati dal mercato.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dello. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,93 USD con primo supporto visto a 83,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 82,31.