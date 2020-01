Borse europee attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità in una giornata che vedràL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. L'mostra un timido guadagno dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,85 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +159 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,36%.senza slancio, che negozia con un +0,07%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%.Si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.251 punti. Leggermente positivo il(+0,52%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,96%),(+0,60%) e(+0,53%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,99%),(-0,64%) e(-0,62%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,09%: per CDP resta leader nella lotta ai cambiamenti climatici Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,02%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,81%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79% nel giorno dello stacco della cedola.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,02% alle prese con lo stacco della cedola.Tra i(+3,27%),(+2,24%),(+2,08%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.