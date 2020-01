Borse europee in frazionale ribasso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata da scarsi volumi vista la chiusura festiva di Wall Street per il Martin Luther King Day.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,36%.Lieve calo dello, che scende a +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,36%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,28%.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.188 punti. Sulla parità il(+0,15%); guadagni frazionali per il(+0,38%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,78%),(+0,56%) e(+0,43%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,16%),(-0,83%) e(-0,81%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,14%),(+0,87%),(+0,66%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81% nel giorno dello stacco della cedola assieme ad, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+2,10%),(+1,81%),(+1,52%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.