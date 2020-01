In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee, con gli indici che correggono, complice la chiusura per festività della borsa di Wall Street Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,108. Sale leggermente il prezzo dell', a 1.560,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,7 dollari per barile.Migliora lo, che scende fino a +161 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,35%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Debole, che registra una flessione dello 0,30%. Sotto la parità anche, evidenziando un decremento dello 0,36%., che scambia con un calo dello 0,57% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+1,02%),(+0,74%) e(+0,55%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,72%),(-1,13%) e(-1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,34%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,97%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,16%.Seduta negativa anche per, che mostra una perdita dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,54%),(+4,29%),(+3,82%) e(+3,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.