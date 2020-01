Giù Piazza Affari. Cauti i listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il calo della vigilia innescato dai timori per il virus in Cina . Più debole la performance di Piazza Affari con lo spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi in rialzo sulla notizia che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio si dimetterà da leader del Movimento Cinque Stelle Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.556,8 dollari l'oncia., con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%.Torna a salire lo, attestandosi a +169 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,41%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%. Resta vicino alla parità(+0,12%) seguita da, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,47%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,90%),(+0,58%) e(+0,52%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,39%),(-1,07%) e(-0,83%).di Milano, troviamo(+1,36%),(+1,23%),(+1,22%) e(+1,14%).Dal lato dei ribassi troviamo le. Affonda, con un ribasso del 2,95%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,35%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.del FTSE MidCap,(+1,49%),(+0,83%),(+0,78%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,81%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.