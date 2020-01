Scuola, reclutamento docenti e ATA: Anief chiede soluzioni urgenti per l’emergenza

(Teleborsa) - Il giorno dopo l' incontro al ministero dell’Istruzione tra Lucia Azzolina, titolare del dicastero, e le delegazioni dei sindacati rappresentativi, Ad esprimerle è ilche, intervistato dal quotidiano on line Linkiesta, sottolinea l'impegno del ministro sul. Attraverso il concorso straordinario - spiega Pacifico - ", ma ricordiamo come. Per questo abbiamo chiesto al ministro di, estendendolo alle nuove graduatorie di istituto provinciali che saranno usate per stabilire le supplenze". In attesa che i concorsi abbiano seguito, cosa che non sarà veloce - aggiunge il sindacalista - almeno "riusciremmo a reclutare gli stessi precari chiamati dalle graduatorie di istituto". I concorsi da soli non bastano. "Deve essere una scelta politica – puntualizza il leader di Anief – secondo noi quella che suggeriamo è l’unica soluzione per rispondere all'emergenza del precariato".Ilnecessario a far funzionare la macchina dell’istruzione non si limita a quello docente, e anche qui i problemi non sono da meno: "Per il personale- continua Pacifico - abbiamo chiesto di, che da anni sono chiamati nelle nostre scuole. Abbiamo quindi richiesto un".