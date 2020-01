Borse europee in deciso rialzo

Intel

(Teleborsa) -, che termina l'ultima seduta della settimana in forte rialzo, in linea con l'ottima performance delle principali piazze europee. Sul mercato statunitense, invece, si osserva un andamento in frazionale ribasso.mentre si guarda con molta attenzione alle misure precauzionali messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus in Cina Prevale la cautela sull'che mostra un leggero calo dello 0,31%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.571,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 54,02 dollari per barile, in forte calo del 2,82%: l'OPEC sta valutando di estendere i tagli alla produzione fino alla fine dell'anno Invariato lo, che si posiziona a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,22%.in luce, con un ampio progresso dell'1,41%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,04%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%.; sulla stessa linea il, che continua la giornata a 26.078 punti. In frazionale progresso il(+0,31%); pressoché invariato il(+0,02%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,43%),(+2,25%) e(+2,00%).di Milano, troviamo(+3,21%),(+3,19%),(+3,17%) e(+3,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,67%),(+2,77%),(+2,47%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,23%.In apnea, che arretra del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.