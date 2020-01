Positiva la giornata per i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a metà mattinata, confermando la buona intonazione dell'avvio. I mercati cercano il rimbalzo ai recenti ribassi, mentre sullo sfondo restano i timori per il coronavirus in Cina che resta sotto i riflettori degli investitori. Sul fronte macroeconomico, il dato sui PMI dell'Eurozona ha mostrato dati ottimistici per Germania e Francia, mentre il resto dell'area resta debole.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'è sostanzialmente stabile su 1.562,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è poco mosso a 55,64 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,25%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,28%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,36%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%., con il, che mostra una plusvalenza dell'1,05%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,89%),(+1,61%) e(+1,59%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,10%),(+2,11%),(+2,09%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,67% dopo il taglio del giudizio da parte di UBS.del FTSE MidCap,(+2,75%),(+1,73%),(+1,71%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.