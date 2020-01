Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Rimbalzo riuscito per i mercati, ma sullo sfondo restano i timori per il coronavirus in Cina Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'viaggia seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Debole il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) con una variazione negativa dello 0,47% mentre l'OPEC sta valutando di estendere i tagli alla produzione fino alla fine dell'anno Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,26%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,40%. Tonica ancheche vanta un incisivo incremento dell'1,64%.avanza dell'1,13%., con ilin aumento dell'1,29%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,48%),(+1,95%) e(+1,82%).di Milano, troviamo(+4,19%),(+3,42%),(+3,29%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano sucon -2,93% che incassato un downgrade.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.di Milano,(+3,46%),(+2,65%),(+2,55%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,86%.