Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

utilities

informatica

sanitario

Boeing

Pfizer

McDonald's

Intel

Travelers Company

Nike

Walt Disney

Merck & Co

Citrix Systems

Netflix

American Airlines

Western Digital

Altera

Discovery

Discovery

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 3.325,54 punti. Guadagni frazionali per il(+0,31%); sulla parità lo(+0,03%).(+1,13%),(+0,92%) e(+0,48%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,84%),(+1,29%),(+0,97%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.(+7,76%),(+7,24%),(+5,42%) e(+3,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,93%.In caduta libera, che affonda del 4,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,07 punti percentuali.