CFT acquista altre azioni proprie

CFT

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver, dal 20 al 24 gennaio 2020, complessivamente, al prezzo medio unitario di 3,3909 euro per azione, per un controvalore complessivo di 32.010 euro.Dall'inizio del programma, CFT ha acquistato 190.254 azioni ordinarie (pari all'1,00% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 623.486 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, il gruppo attivo nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food & Beverage, detiene 1.058.319 azioni proprie, pari a circa il 5,56%% del capitale sociale.