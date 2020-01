Brillano i mercati europei. Piazza Affari maglia rosa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Il rimbalzo tecnico allo scivolone della vigilia aiuta le principali borse europee, che chiudono in forte rialzo, nonostante le continue notizie allarmanti sulla diffusione del virus in Cina, che conta già oltre 100 vittime.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,101. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.568,7 dollari l'oncia, in calo dello 0,83%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,88%), raggiunge 53,61 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +140 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,02%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,90%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,93%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%., con ilche mostra un balzo del 2,61%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,09%),(+2,99%) e(+2,69%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,38%),(+4,18%),(+4,04%) e(+4,04%).Al Top tra le azioni italiane a(+4,59%),(+4,15%),(+3,84%) e(+3,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.In caduta libera, che affonda del 2,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.