Wall Street apre tonica aspettando la Fed

Apple

General Electric

Boeing

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

materiali

informatica

DOW

Boeing

Apple

McDonald's

United Health

3M

IBM

Viacom

Apple

Facebook

Mattel

Xilinx

C.H.Robinson

Automatic Data Processing

Seagate Technology

(Teleborsa) -, che vene galvanizzata daipresentati da alcune Blue Chips come come. Anche quello non buoni disono stati accolto positivamente in quanto attesi.Sul fronte, non sono in agenda per oggi dati importantissimi, ma il focus è sulla, evento clou della settimana. Fra poco il dato sulle vendite di case in corso.A New York, ilsale dello 0,62%; sulla stessa linea loarriva a 3.291,65 punti. Leggermente positivo il(+0,63%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,89%),(+0,78%) e(+0,76%).del Dow Jones,(+4,89%),(+2,77%),(+2,56%) e(+1,47%).La peggiore ècon un -0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,56%),(+1,57%) e(+1,52%). Dal lato opposto, che apre la seduta con -9,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,65%.