Wall Street recupera terreno. Occhio a trimestrali e Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

telecomunicazioni

finanziario

Apple

Intel

Microsoft

Goldman Sachs

3M

Pfizer

Coca Cola

Garmin

KLA-Tencor

Viacom

Nvidia

NetApp

Dollar Tree

Citrix Systems

Charter Communications

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con un mercato fortemente concentrato sull'avvio della stagione delle trimestrali e su Apple, che ha diffuso i conti nel dopoborsa. Ilha messo a segno un +0,66%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via il 21 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dell'1,01% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Su di giri il(+1,55%), come l'S&P 100 (1,0%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,87%),(+1,18%) e(+1,13%).Al top tra i(+2,83%), aspettando i numeri del trimestre,(+2,47%),(+1,96%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,13%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+3,55%),(+3,30%),(+3,24%) e(+3,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.