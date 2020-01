Philips vuole vendere Saeco: "Non più strategica"

(Teleborsa) - "er il nostro futuro da leader delle tecnologie sanitarie”. Queste le parole dell’Ad della multinazionale olandese Philips,per annunciare la futura vendita del settore dei casalinghi che comprende anche la bologneseacquistato ormai 11 anni fa, nel 2009.Torna dunque ladell'azienda diuno dei più grossi insediamenti produttivi dell’appennino - che produce macchine da caffè automatiche- già finita in passato attraverso diverse fasi di ristrutturazione e tagli. Ultima crisi, in ordine cronologico, quella delquando l'intera comunità del paese si mobilitò contro gliA sindacati e dipendenti, riferiscono i media bolognesi, la novità è stata comunicata daiche hanno ricevuto una mail dell'amministratore delegato. Per. "Abbiamo avuto un serrato incontro in azienda - dice Marino Mazzini della Fim Cisl - e i dirigenti ci hanno detto che non sono a conoscenza di questo cambiamento che la proprietà vuol fare, cioè un'altra società dove mettere dentro il piccolo elettrodomestico che comprende la macchina da caffè.I tempi della vendita sono nell'arco di 12-18 mesi e abbiamo la sensazione che ci sia già un acquirente"."I lavoratori sono preoccupati, perché già in passato hanno subito riorganizzazioni - aggiunge Caterina Bilotti, della Fiom Cgil - Vediamo"Non sarebbe la prima cessione, vogliamodice il sindaco Maria Elisabetta Tanari.La Saeco è nata nel 1981 a Gaggio Montano e nel '99 l'acquisizione di Gaggia ne ha rafforzato la vocazione alla ricerca dell'eccellenza italiana per il caffè. Dalcon l'ingresso di Philips, si è posizionata come azienda italiana in grado di