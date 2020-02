Tonica Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee a dispetto delle preoccupazioni per il coronavirus Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1.578 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,37%, scendendo fino a 50,34 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +139 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,92%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,55%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%.che mostra un guadagno dello 0,96% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,78%),(+1,41%) e(+1,41%).Nel listino, i settori(-1,13%) e(-1,02%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,92%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,98%.Decolla, con un importante progresso del 2,27%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Tra i(+3,53%),(+2,38%),(+2,19%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,36%.