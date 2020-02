Brillanti i listini europei, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee dove ha regnato tra gli investitori l'ottimismo sulla capacità dei Governi di contenere gli effetti del coronavirus. A fare da assist anche un nuovo stimolo da parte della banca centrale cinese , all'indomani dell 'intervento da 1.200 miliardi di yuan Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,104. L'crolla a 1.552,2 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,54%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,82%), raggiunge 50,52 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.vola, con una marcata risalita dell'1,81%. Brilla, con un incremento (+1,55%). Ottima performance per, che registra un progresso dell'1,76%., con ilin rialzo dell'1,64%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,49%),(+2,85%) e(+2,51%).Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+4,11%),(+3,91%),(+3,60%) e(+3,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30% nel giorno dei risultati.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,55%),(+4,59%),(+4,40%) e(+4,15%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.