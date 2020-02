Wall Street in rally su misure stimolo Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per la borsa di Wall Street dove regna tra gli investitori l'ottimismo sulla capacità dei Governi di contenere gli effetti del coronavirus. A fare da assist anche un nuovo stimolo da parte della banca centrale cinese , all'indomani dell' intervento da 1.200 miliardi di yuan Sul fronte macro, in calendario oggi soltanto il dato sugli ordinativi di beni industriali . L'attenzione degli addetti ai lavori resta concentrata soprattutto sull'. Prosegue intanto la stagione delleTra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,63%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 3.301,11 punti. Ottima la prestazione del(+2,1%), come l'S&P 100 (1,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,51%),(+1,92%) e(+1,87%). Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,47%),(+3,23%),(+2,77%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Tra idel Nasdaq 100,(+18,16%),(+6,06%),(+5,30%) e(+5,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,32% dopo la trimestrale deludente Vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.