Banca Akros, il CdA ha approvato i risultati dell'esercizio 2019

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di– la Corporate & Investment Bank del, presieduta dae guidata dall'Amministratore Delegato– ha approvato i risultati al 31 dicembre 2019.Il, inrispetto ai 114,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 "combined" (+24,7%). L'che si confronta con i 21,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 "combined" ().Il1 ratio e` pari al 28,22% (32,84% al 31 dicembre 2018).Il perimetro dell'attivita` 2018 della Banca. Pertanto, i dati "combined" 2018, sopra evidenziati, risultano quali aggregati pro forma normalizzati del 2018 e sono atti a rappresentare i contributi riconducibili a Banca Akros quale Corporate & Investment Bank di Gruppo.I Proventi Operativi e l'Utile Netto di Banca Akros 2018 risultanti esclusivamente dalle proprie evidenze contabili non aggregate (c.d. "alone"), e quindi, ammontavano rispettivamente a 55,8 milioni di Euro e 2,6 milioni di Euro.La, sulla base delle richieste provenienti dalla clientela retail del Gruppo e da reti distributive terze, ha registrato un positivo andamento nel segmento degli investment certificates emessi dalla Banca, con una quota di mercatoe la terza posizione tra gli emittenti di tali prodotti sul mercato italiano (Fonte: ACEPI).Banca Akros hacon una quota di mercato in aumento al 20% circa, e al 3° posto sui mercati azionari, con una quota in crescita al 10% circa (Fonte: Assosim). Nell'per emittenti quotati sui mercati di Borsa Italiana si registra, a fine anno, un(32 al 31 dicembre 2018).La Banca harealizzate in Italia nel periodo, tra le quali il collocamento, quotazione e sponsorship di NEXI e i collocamenti obbligazionari ENEL (green bond) e Cassa Depositi e Prestiti (social bond); nel, la Banca ha agito, in qualità di A, nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di 7,4 miliardi di Euro con l'e in qualità di Advisor nella cessione di un portafoglio di leasing per circa 650 milioni di Euro, realizzate dalla Capogruppo Banco BPM.Nel, tra l’altro, la Banca ha agito per conto del fondo di private equity Alpha nell'acquisizione di Laminam, del fondo Equinox nell’acquisizione di Manifatture Valcismon e per SALCEF nell’operazione di Business Combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 3.Nel corso dell'esercizio è positivamentedella clientela da parte dell'Area Corporate & Institutional Banking, con specializzazione nei comparti Corporate, Banks e Financial Institutions. In particolare, è, l’attività su strumenti di copertura e "hedging" dei rischi finanziari delle aziende con focus sul segmento Mid Corporate.