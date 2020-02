Wall Street chiude in forte rialzo con risultati società USA

Dow Jones

(Teleborsa) -, proseguendo la serie positiva avviata da un paio di giorni, complici i. Buttate alle spalle per ora le ansie del Coronavirus.A New York, ilavanza a 28.807,63 punti; giornata brillante per lo, che termina a 3.297,59 punti. In netto miglioramento il(+2,28%), come l'S&P 100 (1,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,60%),(+1,84%) e(+1,76%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,03%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,30%),(+3,29%),(+2,89%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,26%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Al top tra i, si posizionano(+13,73%),(+8,78%),(+5,51%) e(+5,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,51%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.