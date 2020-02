Inwit, convocata assemblea per nomina nuovo CdA

Inwitt

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha convocato l’Assemblea ordinaria della Società per il giorno 20 marzo 2020 in unica convocazione per deliberare in merito alla nomina delI soci dovranno procedere alla nomina degli Amministratori ed alla determinazione dei compensi e della durata in carica del CdA.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo statuto vigente e allo statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della citata fusione che si sono rese necessarie in adeguamento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.