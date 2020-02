Saipem annuncia nuovi contratti offshore per oltre 500 milioni dollari

Saipem

Eni

(Teleborsa) -si è aggiudicata(Engineering, Procurement, Construction and Installation)per un. Lo ha annunciato la società di san Donato Milanese.Ilè stato assegnatoin Arabia Saudita, nell’ambito del Long Term Agreement in vigore fino al 2021. Lo scopo del lavoro comprende la progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione offshore di unasulla rete già presente intorno all'e migliorie della relativa piattaforma.Inoltre,, le è stato assegnato un contratto relativo aglie dellada parte diAngola. Lo scopo del lavoro comprende l'EPCI die l'installazione di un(SPS- Subsea Production System) in acque profonde comprese tra 400 e 600 metri che saranno realizzate con i mezziNella stessa area, specificatamente in, Saipem ha inoltre sottoscritto unper l'installazione di unche collega la piattaforma Alen alla Punta Europa sulla costa.Altriaggiudicati riguardano ildi infrastrutture esistenti sulche sarà eseguito dallae due contratti di trine nel, Chief Operating Officer della Divisione Offshore E&C di Saipem, ha messo l'accento sulladella presenza di Saipem. Tali contratti - ha affermato - contribuiscono a consolidare una relazione storica con i nostri clienti i quali sanno di potersi costantemente affidare al nostro supporto per perseguire i loro target di sicurezza, efficienza e affidabilità. Un buon inizio dell’anno per la divisione E&C Offshore ed unadella società in Medio Oriente e Africa occidentale".