Mercato americano positivo. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - Gli indici statunitensi tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi e con gli occhi degli investitori puntati sull, che inizierà domani al Congresso americano e si concluderà mercoledì 12 febbraio.Sullo sfondo persistono icinese e sulle ricadute dell'emergenza per l'economia globale. Nel frattempo, ilha presentato il suo piano da 4.800 miliardi di dollari per il bilancio 2021 e che contiene dei tagli ai programmi di assistenza sociale e aumenti per la Difesa e i veterani.Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 29.102,51 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.337,28 punti. In frazionale progresso il(+0,67%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,87%),(+0,69%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -1,35%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,35%),(+1,76%),(+1,29%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Al top tra i, si posizionano(+3,51%),(+3,24%),(+2,33%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-6,79%.In caduta libera, che affonda del 4,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.