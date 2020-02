Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale a due velocità per le principali borse europee suie sulle ricadute dell'emergenza per l'economia globale.Sul mercato Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 49,86 dollari per barile, in calo dello 0,91%.Balza in alto lo, posizionandosi a +139 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.passa di mano sulla parità. Deboleche scambia con un -0,27%. Tentenna, che cede lo 0,23%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.508 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,54%),(+1,35%) e(+1,05%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,82%),(-0,76%) e(-0,62%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 4,08% galvanizzato dalla notizia della possibile cessione di PartnerRe alla francese Covéa Brilla, con un forte incremento (+3,48%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,95% nel giorno in cui ha annunciato una raccolta netta gennaio positiva per 573 milioni Exploit di, che mostra un rialzo del 2,63%.Dal lato dei ribassi,mostra un decremento dell'1,83%.Debole, che registra una flessione dello 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,44%),(+1,72%),(+1,57%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,73%.Crolla, con una flessione del 2,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,07%.