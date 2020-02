Coronavirus, oltre 1.100 i morti. Oms: "Peggio del terrorismo"

(Teleborsa) -, arrivati a quota, come ha comunicato nel suo briefing quotidiano la commissione sanitaria sull'epidemia della provincia di Hubei, dove si sono registratiper un totale diNel frattempo,L'allerta è stata lanciata in occasione del vertice che si è tenuto a Ginevra e che ha riunito 400 scienziati da tutto il mondo. ". Il mondo si deve svegliare e c", ha detto il direttore dell'Oms, avvertendo che il "tempismo è essenziale" poiché ora ci sono una "finestra di opportunità" e una "possibilità realistica" per fermare l'epidemia.Ogni iniziativa per il contenimento del virus deve dunque essere presa, anche perché, avvisa l'Oms, per avere un vaccino occorre ancora molto tempo.. Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus", ha chiarito Ghebreyesus.Alta tensione anche a, da giorni ormeggiata nel porto di Yokohama in Giappone e che ha registrato. "Presto ci infetteremo tutti", scrivono i marinai in un messaggio riportato dai media internazionali.Il virus continua infine a far sentire i suoi effetti sul comparto produttivo. Oltre alle case, ora èDue linee di assemblaggio di Gm Korea di Bupyeong, capace di produrre 400.000 veicoli annui, chiuderà lunedì e martedì prossimi per la mancanza di componenti legate all'elettronica. Le operazioni, fa sapere GM, torneranno alla normalità sulle attese del ritorno al lavoro in Cina.