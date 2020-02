Positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i mercati europei confermando la buona intonazione della prima parte della mattinata, mentre crescono le speranze tra gli investitori che la diffusione del Coronavirus in Cina sia ormai vicina al suo picco.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'è sostanzialmente stabile su 1.566,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,66%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.in luce, con un ampio progresso dello 0,82%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,46%., con ilin aumento dello 0,71%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,46%),(+1,49%) e(+1,45%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,36%) con il mercato che guarda con fermento al piano industriale in arrivo lunedì 17 febbraio . Tra le altre banche, exploit di, che mostra un rialzo del 3,11%. Su di giri(+3,06%).Ottima performance anche per, che registra un progresso del 3,75%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Giù, che soffre un calo dello 0,95%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.di Milano,(+5,44%),(+3,82%),(+3,63%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.In caduta libera, che affonda del 2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.