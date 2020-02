Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con loche evidenzia un incremento dello 0,51%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,089. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.569,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,48%), che raggiunge 51,18 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +134 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,93%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,89%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,83%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,70%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 26.977 punti. In rialzo il(+0,74%), come il FTSE Italia Star (0,7%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,71%),(+2,34%) e(+2,32%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,74%.di Milano, troviamo(+5,10%),(+4,18%),(+4,12%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,37%),(+5,26%),(+3,41%) e(+3,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44%.