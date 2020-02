Elica, utile netto di 3 milioni nel 2019

Elica

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l'esercizio 2019 con undi pertinenza pari adi euro, in significativa crescita rispetto alla perdita di 0,96 milioni del 2018.di euro, dopo aver segnato un +5,8% nel 4° trimestre dell'anno. Al netto dell'effetto cambio, la variazione dei ricavi è pari a +0,3%.Prosegue la crescita del segmento(+2,5%), ma nell'ultimo trimestre ha accelerato il settore(+17,5% e -4,4% nell'arco dell'anno). Bene le vendite di prodotti a(+11,7% nel 4° trimestre), guidati, in particolare, dal mercato EMEA.è pari a 45 milioni di euro (incluso effetto IFRS 16 per 3,4 milioni di Euro) e segna unrispetto al 2018. L’è stato pari adi euro.negativa per 47,2 milioni di Euro (escluso l’effetto IFRS 16 per -11,8 milioni di Euro), ma in miglioramento rispetto ai -56,3 milioni di Euro del 2018.