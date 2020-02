Cauti i mercati europei. A Milano in luce Unipol

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

media

vendite al dettaglio

assicurativo

tecnologia

beni per la casa

bancario

Unipol

UnipolSai

Nexi

Prysmian

STMicroelectronics

Unicredit

Moncler

Ferragamo

Rai Way

Illimity Bank

Guala Closures

OVS

Brunello Cucinelli

Fincantieri

Tod's

(Teleborsa) -, con gli investitori ancora preoccupati per la diffusione del coronavirus e per il suo impatto sull'economia globale.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. L'scambia a 1.576 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia.Invariato lo, che si posiziona a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,90%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancioè stabile -0,17%., con ilche si attesta a 24.910 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,55%),(+0,90%) e(+0,66%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-0,98%),(-0,50%) e(-0,42%).di Milano, troviamo(+5%) e(+3,78%) entrambi grazie ai risultati preliminari 2019 Toniche anche(+3,62%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,80%),(+2,59%),(+2,41%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.