Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 29.326,14 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 3.369,48 punti. Pressoché invariato il(-0,03%), come l'S&P 100 (-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,21%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,21%),(+1,04%),(+0,83%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,50%.Tra i(+7,28%),(+3,24%),(+2,14%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,55%.Affonda, con un ribasso del 4,17%.