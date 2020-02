Mercati cauti. Milano si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Negli USA, sostanzialmente stabile loL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Lieve aumento dell', che sale a 1.575,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,30%, a 52,09 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +135 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,39%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.867 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 27.000 punti, sui livelli della vigilia. Positivo il(+0,73%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,23 miliardi di euro, in calo del 15,18%, rispetto ai 2,63 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 251.794, rispetto ai 307.417 precedenti.Tra i 215 titoli trattati, 84 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 108 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 23 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,59%),(+1,07%) e(+0,83%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,31%),(-1,07%) e(-0,59%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 6,42%.Vola, con una marcata risalita del 4,56%.Brilla, con un forte incremento (+4,38%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,75%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.di Milano,(+6,89%),(+4,03%),(+3,63%) e(+3,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.